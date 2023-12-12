اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس البرلمان العربى: المصريون صنعوا ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:37 م
رئيس البرلمان العربى: المصريون صنعوا ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنائب يسري المغازى، والنائبة غادة إبراهيم، والنائبة زمزم عبدالله أحمد أعضاء البرلمان العربي في إطار زيارتهم للدقهلية لمتابعة سير الإنتخابات الرئاسية 2024.
 
وأعرب "المحافظ"، عن سعادته البالغة لزيارة وفد البرلمان العربي ليشاهدوا الملحمة الوطنية التي يصنعها أبناء محافظة الدقهلية، مشيراً إلي أن الدقهلية تشهد عرس انتخابي غير مسبوق يتسم بالتعاون والمحبة والوطنية وحب الوطن.
 
وثمن "مختار" دور المراقبين والمتابعين المحليين والدوليين المصرح لهم من الهيئة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، للتأكد من أداء الانتخابات وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون والدستور.
 
ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي، أن الشعب المصري صنع ملحمة وطنية اثبت خلالها أنه شعب لديه وعي وإدراك بأهمية الوطن وبنائه، مشيراً إلي أن مصر لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية فهي قلب الوطن العربي وأننا نعمل في البرلمان العربي من أجل مزيد من التعاون المشترك بين كافة الدول العربية من أجل التنمية المستدامة لهذه الدول.
 
وأشاد "رئيس البرلمان العربي" بالإجراءات التي نفذتها محافظة الدقهليه بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتيسير والتسهيل علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
 
وأهدي محافظ الدقهلية، درع المحافظة إلي رئيس البرلمان العربي، تقديراً لزيارته الأولي لمحافظة الدقهلية ومتابعة سير الانتخابات الرئاسية.
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (6)
جانب من اللقاء 

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة