اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:33 م
رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى يدلى بصوته
الفيوم رباب الجالي

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أدلى الدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لأثار مصر الوسطى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وأكد على جموع المواطنين وجميع العاملين بوزارة السياحة والآثار النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وكان عقد عددًا كبيرًا من الندوات واللقاءات التوعوية لحث العاملين بوزارة السياحة والآثار على التمسك بحقوقهم الدستورية فى الإدلاء فى الانتخابات الرئاسية ونشر ثقافة المشاركة الانتخابية فى المجتمع المحلي.

وأضاف دكتور عادل عكاشة ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

 ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.







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