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رؤساء اللجان العامة يوجهون الشكر لجموع الشعب المصرى على المشاركة بالانتخابات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:40 م
رؤساء اللجان العامة يوجهون الشكر لجموع الشعب المصرى على المشاركة بالانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.
 
وأكد رؤساء اللجان العامة خلال غرفة اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس على انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت خلال اليوم الانتخابي، وأن بعض اللجان الانتخابية مازالت مستمرة في عملها حتي آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.
 
ووجه وؤساء اللجان  الشكر للجهاز التنفيذى للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، والقضاة وجميع الهيئات القضائية، و للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.
 
 وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.






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