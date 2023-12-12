دينا الرفاعي تشارك بمسيرة "في حب مصر" بالشرقية

حسن السعدنى

شاركت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة في مسيرة بعنوان "في حب مصر" على هامش الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد وتستمر لمدة ثلاثة ايام في جميع محافظات مصر، لانتخاب رئيس مصر القادم.

وانطلقت المسيرة في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وشارك فيها عضو اتحاد الكرة الدكتورة دينا الرفاعي، بجانب رجال الدين المسلمين والمسيحين ورجال التربية والتعليم ورموز المركز من الشخصيات العامة والمسئولين.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.



مسيرة في حب مصر بالشرقية



مسيرة في حب مصر بالشرقية



مسيرة في حب مصر بالشرقية



مسيرة في حب مصر بالشرقية



مسيرة في حب مصر بالشرقية



مسيرة في حب مصر بالشرقية



مسيرة في حب مصر بالشرقية