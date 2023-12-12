اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

دينا الرفاعي تشارك بمسيرة "في حب مصر" بالشرقية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:08 م
دينا الرفاعي تشارك بمسيرة "في حب مصر" بالشرقية دينا الرفاعي تشارك بمسيرة "في حب مصر" بالشرقية
حسن السعدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة في مسيرة بعنوان "في حب مصر" على هامش الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد وتستمر لمدة ثلاثة ايام في جميع محافظات مصر، لانتخاب رئيس مصر القادم.

وانطلقت المسيرة في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وشارك فيها عضو اتحاد الكرة الدكتورة دينا الرفاعي، بجانب رجال الدين المسلمين والمسيحين ورجال التربية والتعليم ورموز المركز من الشخصيات العامة والمسئولين.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

مسيرة في حب مصر بالشرقية (1)
مسيرة في حب مصر بالشرقية

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (2)
مسيرة في حب مصر بالشرقية 

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (3)
مسيرة في حب مصر بالشرقية 

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (4)
مسيرة في حب مصر بالشرقية

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (5)
مسيرة في حب مصر بالشرقية 

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (6)
مسيرة في حب مصر بالشرقية 

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (7)
مسيرة في حب مصر بالشرقية 

 

مسيرة في حب مصر بالشرقية (8)
مسيرة في حب مصر بالشرقية 

 

 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة

عميد "دار العلوم": الإقبال الكبير على الانتخابات رسالة قوية للخارج.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:45 م

وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بحلوان.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:44 م

أبو الليف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بمنطقة عابدين

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:43 م

أيمن الحجار لقناة الناس: حب الوطن غريزة فطرية وقيمة دينية.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:43 م

العاملون بفوسفات مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة