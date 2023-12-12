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خطوة بخطوة.. اعرف لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:44 ص
خطوة بخطوة.. اعرف لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي المستشار حازم بدوى

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الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

 

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الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 
 
 

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 
 

وللاستعلام عن لجنتك الانتخابية.. اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

الهيئة الوطنية للانتخابات أطلقت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، يتيح استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

 قاعدة البيانات تتضمن جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

 الهيئة الوطنية للانتخابات، تحرص على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

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موقع الهيئة الوطنية
موقع الهيئة الوطنية

 

 






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