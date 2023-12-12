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"حياة كريمة" تنظم مسيرة بالغردقة للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:52 م
"حياة كريمة" تنظم مسيرة بالغردقة للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو جانب من المسيرة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت مؤسسة حياه كريمة بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، مسيرة شارك فيها عدد كبير من المواطنين، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 .
 
انطلقت المسيرة من نادى الغردقة الرياضى، إلى لجنة مدرسة محمد الطيب بوسط مدينة الغردقة، وهتف المشاركين هتافات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.
 
ويذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.
 
كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.
 
كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.







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