حملة فريد زهران: وجود مرشح معارض بخطاب سياسى ذى سقف عال دفع الشباب للتصويت

كتب احمد عبد الرحمن

قال المهندس باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ، إن مجريات الثلاثة أيام من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل إجمالي حمل صورة إيجابية وأن حملتهم سعيدة بالإقبال والمشاركة، مؤكداً أن حملته رصدت إقبالاً كبيراً خلال اليوم الأول والثاني من عملية التصويت بلغت ذروتها اليوم الثالث بشكل كبير جداً ولافت.

وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه سوف يجرى إصدار تقرير مفصل من بداية الاستعداد للانتخابات حتى مرور الثلاثة أيام، كاشفاً أنه تم رصد بعض الخروقات، واستطاعت الحملة توثيقها صوتاً وبالمستندات، وتم إرسالها عبر إيميلات للهيئة الوطنية للانتخابات وقد تأكدنا من استلامها.

وحول أهم ملامح الخروقات قال: "الانتهاك الرئيسي الذي رصدناه هو شراء الأصوات اليوم كان مبالغ فيه وانتشر وكأنه أمر عادي ورصدنا ذلك وتقدمنا بالهيئة الوطنية للانتخابات ببلاغات عبر الإيميل"، مواصلاً: " وكان فيه ناس بتسأل بعض الصوت بكام كما لو كان أمراً عادياً؟.. أحد زملائنا بعدما انتهى من التصويت حصل على كوبون قيمته 200 جنيه".

واستطرد: "لازم نقر بالمخالفات حتى نعالجها حتى نتقدم للأمام أى صوت غير موضوعي يخل بالعملية الانتخابية لكنها بشكل عام ليس لها تأثير يغير في شكل النتيجة ولم تكن هناك خروقات تؤثر إجمالاً في سير العملية الانتخابات".

وحول رأي حملته في حجم المشاركة بعد أن كان يخشى مرشحها من العزوف، قال: "وجود مرشح معارض بخطاب سياسي معارض بسقف عالي انتقد بشدة المنافسين وخاصة السلطة الحالية بهذا السقف العالي من الحدة كان له مردود كبير جداً على الشباب وعدد كبير ممن أراد المقاطعة أو إبطال صوته بحجة أنه لا يوجد أمل وأن كل من شارك مرشحين كومبارس عندما سمعوا فريد زهران سواء في التلفاز أو الندوات التي عقدت في المحافظات دفع الناس لإعادة تفكيرها ما دفع شريحة كبيرة من المقاطعين للعدول عن رأيهم والمشاركة".

وأشاد بنسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلاً: "لمسنا مشاركة واسعة من النساء من الطبقة المتوسطة مش من الي بيتم شحنهم أو بيشتروا صوتهم أو بياخدوا كراتين وكانت في بعض اللجان أكثر من الرجال".

وأتم: "شعرنا بالسعادة وأن لنا دورا في بناء هذا البلد ونتمنى أن ما حدث اليوم أن يكون خطوة مهمة في التحول الديموقراطي في هذا البلد".