حملة حازم عمر فى ختام التصويت: لجان انتخابات الرئاسة شهدت حضورا غير مسبوق

كتب كامل كامل - إيمان علي

أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن غرفة عمليات المرشح تابعت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي استمرت أيام 10، 11، 12 ديسمبر ٢٠٢٣ وحتي انتهاء عملية التصويت رسميا باستثناء اللجان التي مازالت مستمرة.

وقـد تابعـت الحملـة عمليـة التصـويـت مـن خـلال – غرفـة عمليـات مـركـزيـة و21 غرفـة عمليـات بالمحافظـات تتصـل فيمـا بينهـا علـي مـدار السـاعة بتقنيـة الفيـديـو كـونفرانس، علاوة علـى انتشـار أعضـاء المتابعة الميدانيـة داخـل اللجـان الانتخابيـة والـذي تجـاوز عـددهم عشـرة آلاف عضـو مـن الـحـزب وقـدرصـدت متابعـة غرفـة العمليـات الخاصـة بالحملـة الانتخابية للمرشح حازم عمر الآتى:ـ

- شهدت لجـان الاقتـراع حـضـورا غيـر مـسـبـوق فـي تـاريخ الانتخابات الرئاسية لاسيما اليـوم الثالـث الـذي شـهد إقبـال كـثيـف مـن مختلـف الفئات العمريـة وخاصـة الشـباب علـي صناديق الاقتراع.

- سـارت العملية الانتخابيـة بانتظـام فـي مواعيـد فـتح وغلـق اللجـان الانتخابيـة وتيسـير الإدلاء بالأصـوات علـى المـواطنين، باستثناء بعـض الحـالات ولفتـرات وجيـزة لـم تتجـاوز النصـف سـاعة نتيجـة الازدحـام المـروري أو سـوء الأحـوال الجويـة أو القيام ببعض الأمـور اللوجستية، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

- وأكـدت الحملـة علـى عـدم تلقـي أو رصـد أي خروقـات أو شـكاوي تعـوق سـير العمليـة الانتخابية أو تؤثر عليها.

وتوجهت الحملة بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافا وتنظيما وتأمينا، كما تتوجه الحملة بخالص الشكر والثناء لكل منسقي الحملة في المحافظات وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين علي العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية.