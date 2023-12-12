حملة المرشح حازم عمر تواصل مهامها لليوم الثالث فى رصد الانتخابات

كتب كامل كامل - إيمان علي

تواصل غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، ممارسة مهام أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث على التوالي للانتخابات الرئاسية، وضمت غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومناديب بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع.

وتتكون غرفة العمليات المركزية من 50 شابا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، لافتا إلى أنه سيكون العمل على مدار الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الماضي حتى مساء يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه سيستمر التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، مؤكدة أنه وقد تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيسيتة وتجهيز قاعة بعدد كافي من أجهزة الحاسب الآلى، وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وكانت قد أكدت الحملة قائلة "ننتهز هذه الفرصة ونجدد دعوتنا للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضارى "مصر أولا.. مصر دائما".