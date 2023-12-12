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حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تتابع لليوم الثالث التصويت فى الانتخابات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:10 م
حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تتابع لليوم الثالث التصويت فى الانتخابات حملة المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب سمير حسنى

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تابعت غرفة عمليات المرشح الرئاسى حازم عمر، سير تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي.

 

قال المرشح الرئاسى المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو بمثابة تنازل على بياض من قبل الناخبين عن حقهم الدستورى ويساهم فى استغلال ضعاف النفوس الساحة للتضليل وترويج الشائعات، قائلا: "هتخدم مين بعدم المشاركة؟!.. صوتك له قيمة ولازم تروح وتشارك، حتى لا تفوض جماعات الضلال فى تقرير مصيرك".

 

وثمن عمر، خلال الجولة بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، بحضور النائب ابو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وأعضاء حملة المرشح الرئاسى، بمشاركة الشباب، مؤكدا أن مشهد تصدر الشباب للمشهد الانتخابى ووقوفهم فى طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق ولم نشهده من قبل وخصوصا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتاد عليه ومشاهده لأول مرة، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا على الطريق الصحيح على بناء وعى الشباب الذى أكد بتواجده أمام اللجان الانتخابية هو بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.







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