حماية المستهلك الأمريكية تطلب إضافة تحذيرات على حقن البوتكس

كتبت أمل علام

قدمت مجموعة حماية المستهلك Public Citizen اليوم الثلاثاء التماساً إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، تطالب فيه صانعي البوتوكس والعديد من الحقن المماثلة بتضمين تحذيرات أقوى حول خطر الإصابة بمرض قد يؤدي إلى شلل العضلات.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة "روتيرز"، فإن هذه الحقن، التى تستخدم إصدارات مختلفة من سموم البوتولينوم لتقليص عضلات معينة عن طريق حجب إشارات عصبية معينة لمحو التجاعيد، تحتوى بالفعل على تحذير "الصندوق الأسود" فى ملصقاتها حول مخاطر انتشار التأثير المقصود إلى مناطق أخرى.

وقال الموقع، لقد طلبت مجموعة حماية المستهلكين من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" توضيح أن هذه الآثار الضارة يمكن أن تحدث حتى عند الجرعات الموصى بها.

وأوضح: يسعى الالتماس الجديد إلى إصدار تحذير أقوى على ملصق ستة حقن تحتوى على سموم، بما في ذلك حقن البوتوكس الرائدة في السوق من شركات صناعة البوتكس، كما طلب حماية المستهلك من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إزالة البيانات الترويجية التى تدعى عدم وجود آثار جانبية خطيرة محددة للانتشارالبعيد لتأثير البوتكس المرتبط بالسموم، يأتى الطلب بعد أن قامت مجموعة حماية المستهلك بتحليل أكثر من 5400 تقرير عن الوفيات والأحداث التي تهدد الحياة، وغيرها من الآثار الجانبية الخطيرة المتعلقة بالبوتوكس وعلاجات التجاعيد القائمة على السموم المنافسة بين يناير 1989 ومارس 2021 والتي تم تسجيلها في قاعدة بيانات الأثارالجانبية والمضاعفات السلبية التابعة لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

تحتفظ الهيئة (FDA)، بقاعدة بيانات لمساعدتها في تحديد اتجاهات الآثار الجانبية غير العادية أوالناشئة التي قد تتطلب المزيد من التحقيق أو الإجراءات، مثل إضافة تحذيرات إلى المنتج.

تطلب المجموعة من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية إضافة تحذيرات واضحة بشأن التسمم الغذائي العلاجي، وهي حالة يمكن أن تسبب شللًا عضليًا تدريجيًا إذا انتشر السم المستخدم في هذه المنتجات خارج موقع العلاج المقصود.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إنها ستراجع الالتماس وترد مباشرة على جهاز حماية المستهلك الأمريكية، وقالت إنها تتابع عن كثب قاعدة بيانات الأثار السلبية الخاصة بالبوتكس في الهيئة الأمريكية، وتقدم تقارير السلامة إلى الوكالة بشكل منتظم.