"حماة الوطن" ينظم مسيرة بأعلام مصر فى اللحظات الأخيرة من انتهاء التصويت بأسوان

نظم حزب حماة الوطن بأسوان، مسيرة حاشدة بأعلام مصر فى اللحظات الأخيرة من انتهاء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية ، فى يومها الثالث بأسوان، رافعين أعلام مصر، ومرددين الهتافات الوطنية.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل غلق لجان الإنتخابات الرئاسية 2024، حشود كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية ، ورفع أعلام مصر.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".