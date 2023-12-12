"حماة الوطن" بأسوان يساعد كبار السن وذوى الاحتياجات أثناء التصويت الانتخابات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتسهيل دخولهم للجان والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث والأخير.

وأكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، أنه كان على رأس مجموعة من أعضاء الحزب لتقديم المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومساعدتهن على توفير كراسى متحركة للدخول بها إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، أن دور الحزب هو مساعدة الناخبين وتسهيل مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات، لدعم ومساندة نزول المواطنين لصناديق الاقتراع، وإتمام العرس الديمقراطى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".