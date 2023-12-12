حكاية فرقة غزل المحلة للفن الشعبي.. تأسست 1976 وتم ضمها لقصور الثقافة.. صور

الغربية مصطفى عادل

تحظى شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، بامتلاك واحدة من أكبر وأشهر فرق الفن الشعبي، والتي ذاع صيتها منذ نشأتها، لما تقدمه من عروضا فنية متنوعة تجذب أنظار المشاهدين، وتثير إعجابهم بما يقدمونه، تحت قيادة فنية لعدد من المدربين وهم صابر شحاته، ابراهيم عبد المقصود، عمر البدري، خالد قنيدة.

ومثلت هذه الفرقة مصر في عدد من المهرجانات في دول اليونان والمغرب وتونس.

يقول عمر البدري أحد مدربي فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، إن الفرقة من أقدم فرق الفن الشعبي، حيث انشئت عام 1976، وتم ضمها إلي فرقة قصر ثقافة المحلة عام 1990.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، تتمتع وتتميز بأداء فني متميز، وتقدم عروض فنية متنوعة استطاعت من خلالها ان تجذب انظار الجميع، وذاع صيتها في كافة ربوع مصر، موضحا أن الفرقة تضم 14 راقصة، و30 راقص و4 كورال شباب و4 كورال بنات، و14 موسيقي.

وأشار "البدري"، إلى أن أشهر رقصات الفرقة بائع العرقسوس، الفلاحين، النوبة، العمال، الحجالة، الغوازى، السقايين، بياعين العنب، الدراويش، المولد، افراح المحلة.

وتابع أن الفرقة تشارك في جميع المهرجانات التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تشارك في جميع المناسبات الوطنية، والدينية، التي تقيمها الهيئات المختلفة منها الجامعة، المؤسسات والمحافظات.

وأوضح أن الفرقة حققت عدة مراكز ما بين الأول حتي الثالث، في الفترة من عام 1997 حتى عام 2001 في بطولة الشركات.

وأكد أن الفرقة مثلت مصر في عدة مهرجانات دولية في اليونات والمغرب وتونس، ويخضع الفريق لتدريبات وبروفات مستمرة لتنمية وتطوير ادائهم فى العروض المختلفة.



ابطال الفرقة الشعبية



اعمال الفرقة



جانب من حفلات الفرقة



عروض استعراضية



فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية