حضور مكثف ومشاركة مميزة لشباب مطروح فى لجنة عبدالله أبو رسوة.. فيديو وصور

تشهد لجنة مدرسة الشيخ عبد الله أبو رسوة، فى مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، حضور مكثف للشباب والمرأة، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتقديم المتطوعين خدمة إرشاد الناخبين، من خلال مساعدتهم فى معرفة أرقامهم فى الكشوف الانتخابية، إضافة إلى تنظيم الطوابير، لمنع التزاحم أمام اللجان.

وتضم مدرسة "أبو رسوة" لجنة للرجال وأخرى للسيدات، من سكان منطقة حى الزهور ومحيطها، وتشهد إقبالا كبيرا من المرأة للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، كما يقبل الشباب بأعداد كبيرة للتصويت وانتخاب رئيس الجمهورية، فى أجواء من الهدوء والتنظيم للزحام أمام اللجان.

ويتوافد أهالى مطروح، فى مختلف المناطق، على مراكز لجان الاقتراع، للمشاركة فى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن بين هذه المناطق واحة سيوة، الواقعة جنوب غرب مرسى مطروح بنحو 320 كيلومتر فى عمق الصحراء الغربية.

وتحرص السيدات والرجال، على المشاركة فى الانتخابات، ويصطفون فى طوابير طويلة، لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية، وسط حالة من الإهتمام والحرص على المشاركة، وقطع بعضهم مسافات كبيرة للوصول إلى مقار اللجان.

كما حرص أهالى واحة قارة أم الصغير، الواقعة على بعد حوالى 96 كيلو متر من مدينة سيوة، على قطع هذه المسافة، والإدلاء بأصواتهم فى واحة سيوة، مع توفير المحافظة أتوبيس لنقل من لهم حق التصويت من أهالى قارة أم الصغير، البالغ عددهم 200 ناخب، لليوم الثالث على التوالى، مع مشاركة عدد كبير من شباب سيوة فى تنظيم الناخبين خارج اللجان، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتسهيلات وتوجيه الناخبين إلى لجانهم.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإقبال الكبير من المواطنين بمدينة النجيلة، وحرصهم سواء من الرجال والسيدات ومن ذوى الهمم، على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم فى طوابير أمام اللجان، فى مشهد يعكس وعى أهالى مطروح، وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته..

واستعدت محافظة مطروح، لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى 149 مركزا انتخابيا يضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزا انتخابيا للوافدين، يضم 35 لجنة فرعية انتخابية، فى عدد من المدن التى بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.