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حشود واحتفالات بالانتخابات الرئاسية بوسط مدينة العريش.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:29 ص
حشود واحتفالات بالانتخابات الرئاسية بوسط مدينة العريش.. صور حشود واحتفالات بالانتخابات الرئاسية بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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شهد محيط لجنة مدرسة رفيق عزت وسط مدينة العريش احتفالات بالانتخابات. وتجمعت أعداد كبيرة من الشباب المشاركين يتقدمهم رموز مجتمعية وهم يهتفون تحيا مصر على أنغام أغانى وطنية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها فى حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف فى محيط اللجان ونقاط طبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمجالس المدن وغرفة فى مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى.

 

حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(1)
حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(1)

 

حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(2)
حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(2)
حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(1)
حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(1)

 

حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(2)
حشود-واحتفالات-بالانتخابات-الرئاسية-بوسط-مدينة-العريش-(2)

 







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