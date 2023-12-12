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حازم عمر أثناء تفقد لجان القليوبية: طوابير الشباب أشاعت الطمأنينة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:42 م
حازم عمر أثناء تفقد لجان القليوبية: طوابير الشباب أشاعت الطمأنينة.. صور المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد لجان الانتخابات بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو بمثابة تنازل علي بياض من قبل الناخبين عن حقهم الدستوري ويساهم في استغلال ضعاف النفوس الساحة للتضليل وترويج الشائعات، قائلا: "هتخدم مين بعدم المشاركة؟!.. صوتك له قيمة ولازم تروح وتشارك، حتي لا تفوض جماعات الضلال في تقرير مصيرك".
 
وثمن عمر، خلال الجولة بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، بحضور النائب ابو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي، بمشاركة الشباب، مؤكدا أن مشهد تصدر الشباب للمشهد الانتخابي ووقوفهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق ولم نشهده من قبل وخصوصا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتاد عليه ومشاهده لأول مرة، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا علي الطريق الصحيح علي بناء وعي الشباب الذي أكد بتواجده أمام اللجان الانتخابية هو بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.
 
وتابع عمر، أن كل من تقدم للانتخابات الرئاسية يتمتع بكافة حقوقه الانتخابية، قائلا: "إحنا مش داخلين خناقة والكل يتنافس عي العطاء وترسيخ الديمقراطية ودعم الاستقرار وعلي حب بلدنا مصر"، مشيرا إلى أنه يحمل كل التقدير والاحترام لكل المرشحين المتنافسين، لأن الجميع يسعي لرسم صورة حضارية للانتخابات بعيدا عن التلاسن فنحن لسنا في معركة بل في منافسة علي إقناع المواطنين لتقديم أفضل ما لدينا.
 
واستطرد عمر، أنه يستكمل جولته التي بدأها علي مدار يومين سابقين واستكمالها هلال اليوم بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة، ووجه كلمة للشباب خلال الجولة قائلا: "وجودكم أشاع لدي الطمأنينة بوجود الوعي ووعيكم يحمي صناديق الاقتراع".
 
وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
وانتخابات الرئاسة 2024، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(1)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(1)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(2)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(2)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(3)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(3)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(5)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(5)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(11)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(11)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(13)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(13)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(15)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(15)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(18)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(18)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(19)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(19)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(20)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(20)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(23)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(23)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(24)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(24)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(25)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(25)

المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(27)
المرشح-الرئاسي-حازم-عمر-يتفقد-لجان-الانتخابات-بالقليوبية-(27)
 
 






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