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جيش باكستان: مقتل 25 جنديا بهجوم انتحارى استهدف نقطة أمنية فى بختونخوا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:47 م
جيش باكستان: مقتل 25 جنديا بهجوم انتحارى استهدف نقطة أمنية فى بختونخوا جيش باكستان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 25 جنديا في هجوم انتحاري استهدف نقطة أمنية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن هجوما انتحاريا بمركبة مفخخة استهدف نقطة أمنية في منطقة "ديرا إسماعيل خان" بخيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان.

وبين أن الهجوم أسفر عن مقتل 23 جنديا وتحييد 6 مسلحين.

من ناحية أخرى، نفذت قوات الأمن عملية ضد المسلحين في بلدتي دارازيندا وكولاشي في "ديرا إسماعيل خان".، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جنديين وتحييد 21 مسلحا.

 

 







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