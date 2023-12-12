اليوم السابع
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جيش الاحتلال: 20 جنديا قتلوا منذ بدء الاجتياح البرى بنيران صديقة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:20 م
جيش الاحتلال: 20 جنديا قتلوا منذ بدء الاجتياح البرى بنيران صديقة جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال جيش الاحتلال، إن 20 جنديا قتلوا منذ بدء الاجتياح البري بنيران صديقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

ودمر الاحتلال أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.

 

 

 







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