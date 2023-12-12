جيش الاحتلال: تفعيل الدفاعات الجوية فى عكا خشية سقوط صواريخ لبنانية

كتب سمير حسنى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل الدفاعات الجوية في عكا خشية سقوط صواريخ لبنانية.

ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى ومستوطنات شمال دولة الاحتلال.

كان إيلون ليفى المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هدد لبنان بأنه سيواجه نفس مصير غزة، مضيفا: إذا قرر حزب الله شن حرب علينا ستواجه بيروت نفس مصير غزة".

أضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن إطلاق سراح المحتجزين سيختصر أمد الحرب في قطاع غزة.

فى غضون ذلك، قال فارس بويز وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميا عشرات الغارات بالقصف المدفعي والصاروخي على الحدود الجنوبية، كاشفا عن سقوط عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والتصعيد على الحدود الجنوبية.

أضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو وحكومته يعملان على زيادة التصعيد في الجنوب اللبناني، متهما الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب مع غزة الى الحدود اللبنانية لتوريط الولايات المتحدة بالمشاركة فيها.