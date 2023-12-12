جميع أطياف الشعب المصري يشاركون بالانتخابات الرئاسية فى الشيخ زايد.. صور

كتبت : أماني سمير

شارك جميع أطياف الشعب بمختلف طبقاتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بلجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد، وقالوا إن هذه الانتخابات من أجمل المرات التى تم تنظيمها بكل رقى وإبداع، مؤكدين أن لديهم دافعا كبيرا وحماسة الكبيرة للإدلاء بأصواتهم بعد أن أصبح لأصواتهم قيمة وأصبحت أصواتهم مسموعة فى ظل الجمهورية الجديدة إيمانا منهم بأن صوتهم أمانة لاستكمال مرحلة البناء، مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب أكبر إنجازات فعلية على مر التاريخ.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.