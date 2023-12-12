جامعة الزقازيق تنظم مسيرات حاشدة للحث على المشاركة فى الانتخابات.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

واصلت جامعة الزقازيق لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية حملتها التوعوية والمجتمعية لتعريف الطلاب والمواطنين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العُرس الانتخابي الذي تشهده مصر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "انزل شارك" ، حيث تقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة مسيرة طلابية حاشدة تضم عدداً كبيراً من الطلاب، وشهدت تفاعلاً وتلاحماً من الأهالي والعاملين بالجامعة بالإنضمام للمسيرة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وانطلقت المسيرة اليوم يتقدمها رئيس الجامعة من داخل كلية الزراعة وجابت كل أرجاء الحرم الجامعى بالكلية، ثم تحركت لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، حيث شارك فيها الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئى ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، الدكتور هلال عفيفي عميد كليه التجارة والامين العام بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

ثم انطلقت مسيرة أخرى من أمام مبني رئاسة الجامعة وجابت الحرم الجامعي وشوارع مدينة الزقازيق.

وأشاد رئيس الجامعة بوعي أسرة الجامعة وطلابها بالاصطفاف لدعم ممارسة حقوقهم الديمقراطية فى الانتخابات الرئاسية بالمشاركة الكثيفة الفعالة، كما عبر منتسبو جامعة الزقازيق، عن فرحتهم للمشاركة في اليوم الثالث من هذا العُرس الديمقراطي ، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية.



المسيرات



قيادات الجامعة تشارك فى المسيرات