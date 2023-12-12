توافد كثيف من طلاب مدن سوهاج الجامعية قبل إغلاق التصويت "صور"

سوهاج محمود مقبول

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم وفي الساعات الأخيرة من ماراثون الانتخابات الرئاسية ، توافد طلاب وطالبات المدن الجامعية، لمقر لجنتهم بمدنية سوهاج الجديدة، وشهدت اللجان إقبالاً كبيراً من الطلاب، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد النعمانى، أن الطلاب استمروا في التوافد علي صنابق الإقتراع حتي الساعات الأخيرة، والذي يبرهن على وعي الشباب واستمرارهم في القيام بملاحم تاريخية، بهدف الاستمرار في بناء الدولة المصرية العظيمة، ليتحقق لأبنائها التنمية والمجد والفخر الوطني.

وحرص الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط فرحه عارمة ، وأجواء احتفالية لمشاركتهم بهذا العرس الديمقراطي الذي لم تشهده مصر من قبل.