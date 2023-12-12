توافد كبير من المواطنين على اللجان بجنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن اللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة، تشهد إقبالاً تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من "الشباب والسيدات، الجمعيات الأهلية والأحزاب، الفنادق والشركات والجهات الحكومية"، منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 202.

وتصدر المشهد الانتخابي إصرار أحد المعمرين يبلغ من العمر 120 عاما الشيخ محمود من قرية مجيرح التابعة لمدينة دهب علي الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

أكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال لحين الانتهاء من الانتخابات.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بمدينة دهب حيث تفقد المحافظ لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بدهب وتشمل 2 لجنة أساسية لجنة ذكور ولجنة إناث، ولجان مدرسة علي بن أبي طالب الاعدادية وتشمل 2 لجنة وافدين لجنة ذكور ولجنة إناث.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين من التجمعات البدوية الي مقار لجانهم الانتخابية، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، للتيسير على الناخبين، مؤكداً على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية بلجان الوافدين المعدة لذلك.

وأثنى المحافظ على وعي المواطنين بجنوب سيناء، وحرصهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة المحافظة.