توافد كبير على لجنة مدرسة قاتبياي فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد عدد من لجان محافظة الإسكندرية في اليوم الثالث للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، توافد أعداد كبيرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ومنها مدرسة قايتباي الثانوية بحي الجمرك ، حاملين علم مصر أمام اللجنة.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.



توافد-علي-لجنة-مدرسة-قاتبياي-بعلم-مصر-في-الإسكندرية



توافد-الناخبين-علي-لجنة-في-الجمرك-بالإسكندرية



توافد-الناخبين-علي-لجنة-مدرسة-قاتبياي-في-الإسكندرية