اليوم السابع
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قبل عملية التصويت..

توافد كبير على لجان كفر الشيخ في ثالث أيام انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:01 ص
توافد كبير على لجان كفر الشيخ في ثالث أيام انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور توافد كبير على اللجان قبل عملية التصويت في اليوم الثالث بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد عدد من لجان محافظة كفر الشيخ، في اليوم الثالث للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، توافد كبير قبل بدء أعمال التصويت، ومنها مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة دسوق، حاملين العلم المصري، وسط حالة من الفرحة. 

 

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

وكلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

 

توافد-كبير-أمام-اللجان
توافد-كبير-أمام-اللجان

جانب-من-التواجد
جانب-من-التواجد

زحام-شديد-امام-اللجان
زحام-شديد-امام-اللجان

طوابير-أمام-اللجان-بدسوق
طوابير-أمام-اللجان-بدسوق
 
 






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