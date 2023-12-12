اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:18 م
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توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:56 م
توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بسوهاج للإدلاء بأصواتهم.. صور كبار السن بلجان سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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شهدت اللجنة الانتخابية 14 بمدرسة النصر بسوهاج تحت إشراف المستشار عبد الرحمن خلف الله، توافد كبار السن من الرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم فى آخر أيام الانتخابات حيث قال أحمد عكاشة 70 سنة أنه حضر للإدلاء بصوته وانتخاب الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ سنوات ولا بد من استكمال مسيرة البناء والتنمية.

فيما قالت سيدة أخرى إنها تحب الرئيس السيسى وشاركت فى الانتخابات رغم كبر سنها وحرصها حرصا على مصلحة الوطن واستكمال المشاريع القومية.
 
كانت اللجان الفرعية في محافظة سوهاج قد فتحت أبوابها وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.
 
 وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، كما تم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
 
وجهزت المحافظة، غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.
 
كانت اللجان الفرعية في محافظة سوهاج قد فتحت أبوابها وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.
 
 وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، كما تم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
 
وجهزت المحافظة، غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.
 
توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(1)
توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(1)

توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(2)
توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(2)

توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(3)
توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(3)

توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(4)
توافد-كبار-السن-على-اللجان-الانتخابية-بسوهاج-للإدلاء-بأصواتهم-(4)

 







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