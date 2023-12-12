توافد الناخبين على لجان الاقتراع بمنشأة القناطر فى اليوم الثالث للتصويت

محمد صبحى

توافد عدد كبير من الناخبين على لجان منشأة القناطر بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، ثالث أيام التصويت والاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024

واصطف الناخبون أمام اللجان قبل بدء فتح باب التصويت تمهيدا لفتح باب التصويت والادلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.