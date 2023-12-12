توافد الناخبين على المقار الانتخابية ببورسعيد للإدلاء بأصواتهم.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، مع بداية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، توافد متزايد للناخبين مع بدء عمليه التصويت وفتح باب الاقتراع، وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

وفى محيط المقار الانتخابية، ظهر إقبال مشرف للشباب وحضور لافت للمرأة وإصرار وعزيمة كبار السن و ذوى الهمم، ويدلي أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد أصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وتواصل الأجهزة الأمنية و التنفيذية جهودها في تأمين المقار الانتخابية وتوفير حرم ٱمن للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مما يعكس الحالة الحضارية والٱمنة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل ما يحيط بها من أحداث متصارعة.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة.

ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.