توافد الناخبين على اللجان فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الثلاثاء ثالث أيام عملية التصويت إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم حيث فتحت اللجان الفرعية في سوهاج أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم حضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و 253 ألف و 847 مواطنا .

وتم رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، و جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وتم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح يوم الأحد الماضى ، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.