توافد أهالي الناصرية بالقليوبية للتصويت بالانتخابات قبل غلق اللجان.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

شهدت لجان الاقتراع في قرية الناصرية بمحافظة القليوبية كثافة المواطنين من أهالي القرية، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024 ، وذلك قبل غلق اللجان.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.