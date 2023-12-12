تقع داخل مدينة الجيل الرابع.. تعرف على مستشفى مدينة غرب قنا قبل افتتاحها

قنا صابر سعيد

مدينة غرب قنا الجديدة، من المدن التى تتمتع بموقع متميز، وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التى تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5 كيلو مترات، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، تتوفر بها العديد من الخدمات التى تضمن للسكان والحاصلين على شقق مدينة غرب قنا، الاستمتاع بالخدمات فى مكان واحد، منها الصحية والترفيهية ونقاط الإسعاف والإطفاء وقسم للشرطة، بالإضافة إلى الأسواق وأماكن التسوق.

ومن المبانى والخدمات الصحية بمدينة غرب قنا هى مستشفى قنا الجديدة، ونستعرض أهم المعلومات عن المستشفي:-

１. تقع على مساحة 18 ألفا و388 مترا مربعا وتتكون من بدروم ودور أرضى و6 طوابق علوية وتضم 175 سريرا.

２. يضم الطابق الطابق الأرضى للمستشفى أقسام " الاستقبال – العيادات الخارجية – الطوارئ – الأشعة – المعامل المركزية – الصيدلية"

3. ويضم الطابق الاول علوى أقسام "العمليات – العناية المركزة الحرجة – الغسيل الكلوى – الجناح الادارى – وحدة المناظير – قاعة اجتماعات "

３. سيتم الانتهاء من الأعمال بالمستشفى خلال شهر مارس القادم

4. يضم الطابق الثانى علوى أقسام " غرف المرضى – العناية المركزة والعزل – خدمات ومخازن فرعية"، ويضم الطابق الثالث علوى أقسام "عناية أطفال حديثى الولادة – العناية المتوسطة - غرف المرضى – عمليات نساء".

5. يضم الطابق الرابع علوى أقسام "غرف مرضى – سكن طبيبات – مدير المستشفى – خدمات ومخازن فرعية" ويضم الطابق الخامس علوى غرف للمرضى وسكن أطباء، ويضم الطابق السادس علوى غرف للمرضى وسكن تمريض وخدمات ومخازن فرعية وقاعة متعددة الاغراض وقاعة للاجتماعات.