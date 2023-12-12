تفاؤل كبير في Cop28 من الوصول لاتفاق نهائي بشأن الوقود الأحفوري

رسالة دبي: شعبان هدية

أعلنت رئاسة COP28 أن رئيس المؤتمر الدكتور سلطان الجابر، وفريقه، منخرطون في مشاورات مكثفة مع تمثيل واسع من مجموعات التفاوض والأطراف، أن هذا لضمان سماع الجميع، وأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار.

وأكد بيان للرئاسة، تصميم رئاسة مؤتمر الأطراف على تقديم نسخة من النص تحظى بتأييد جميع الأطراف، وستستمر المشاورات حتى الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت دبي.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم Cop28، أن الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28 عازم على تقديم نص اتفاق يحظى بدعم جميع الأطراف، مضيفا أن رئاسة مؤتمر الأطراف ‪COP28 ‬ تؤكد استمرار المناقشات مع جميع الأطراف لضمان الاستماع لكافة الآراء وأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار .‬

فيما أكد جون كيري مبعوث المناخ للرئيس الأمريكي " عززنا نص الاتفاق الجديد فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، ونمضي قدما في الاتجاه الصحيح".

وقال كيري لدى خروجه من اجتماع مع الوزراء ورئاسة الإمارات العربية المتحدة قبل دقائق" إننا نمضي قدما في الاتجاه الصحيح".

وأضاف كيري للصحفيين، أنه أجري بالفعل تعزيز للنص فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، وأنه كان هناك "الكثير من الجهد الجيد" بشأن الالتزامات المالية.

وأكد في حديثه، أن النص "في مكان مختلف تماما عما كنا عليه بالأمس، وهو يعكس العملية التشاورية، فقد استمع الناس بعناية شديدة، وهناك قدر كبير من حسن النية مطروح على الطاولة الآن - ويحاولون الانتقال إلى حياة أفضل".

ومضى يقول، إن المحادثات تهدف إلى الإعداد لإصدار محتمل للمسودة التالية "في الساعات الأولى من الليل".

يأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات النهائية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ليلاً في دبي، في وقت ارتفعت فيه حالة الثقة في الوزراء الذين يقتربون من تجاوز الانقسامات بشأن التمويل ومستقبل الوقود الأحفوري.

وأعرب المندوبون المتجمعون في مركز إكسبو، حيث يعقد مؤتمر الأطراف، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق أقوى، وذلك عكس ما أثارته المسودة الأولى للاتفاقية يوم الاثنين من انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعدم المضي قدما بما فيه الكفاية بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ويتنقل الدبلوماسيون بين الاجتماعات الثنائية بينما تحاول الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة، إصدار مسودة جديدة.

وأثناء الابتعاد عن اجتماع مع رئاسة مؤتمر الأطراف، قالت كبيرة مفاوضي جنوب أفريقيا في مجال المناخ، مايسيلا كيكانا، إن النص سيصدر خلال "ساعتين"، ومع ذلك، قد يكون هذا وردية أكثر من اللازم، ومن المقرر أن تجري الرئاسة مناقشات مع مختلف الكتل التفاوضية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال وزير المناخ الكندي ستيفن جيلبولت، إن هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس لا يزال "بالتأكيد" قائمًا بعد مغادرته اجتماعًا مع رئيس COP28 سلطان الجابر .

وقال للصحفيين: “نبقي على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد”، "أغادر الاجتماع متفائلاً، أكثر بكثير من الأمس".

فيما قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أثنا خروجه من جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن المناقشات "تقدمية بشكل إيجابي".

‎وفي وقت سابق من هذا المساء، صرح الوزير أنه لا تزال هناك بنود رئيسية يجب الاتفاق عليها، قائلا "هناك عمل جاد يجري الآن لصياغة نص يمكننا الالتزام به، مع لغة أقوى بشأن التخفيف والتكيف، ولكن لم يتم الانتهاء من ذلك - ستكون هناك لغة أقوى بشأن التكيف والتخفيف، ولكن ما هو بالضبط الذي سيتعين علينا رؤيته

حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في الساعة القادمة أو نحو ذلك، فهذا لا يعني بالضرورة أن مؤتمر COP28 سيكون قادرًا على اختتام أعماله الليلة، ويجب كتابة نص جديد واعتماده من قبل المحامين وترجمته إلى خمس لغات، ثم هناك الكثير من البيروقراطية في قاعة الجلسة العامة والتي تحتاج إلى الاتفاق عليها قبل أن يتمكن المفاوضون حتى من البدء في الحديث عن صياغة الوقود الأحفوري الحاسمة.