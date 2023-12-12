تعرف على ماركات سيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023

كتبت ـ أمانى سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن ماركة "شيفورلية " قد تصدرت الماركات الأعلي ترخيصا وتأمينا بواقع 1113سيارة، وذلك خلال نوفمبر 2023، بالنسبة لسيارات النقل.

وجاء فى المركز الثاني ماركة "سوزوكى" بواقع 121سيارة، وفى المركز الثالث ماركة "ايسوزو" بواقع 94 سيارة، وفي المركز الرابع ماركة تويوتا بواقع 83 سيارة، وفى المركز الخامس ماركة نيسان بواقع 82 سيارة.

يذكر أن السيارات "النقل" الاجمالية قد سجلت خلال نوفمبر 2023 حوالى 1731 سيارة، جاء من بينها 27 سيارة نقل موديل 2020 و84 سيارة نقل موديل 2021 و349 موديل 2022 و429 سيارة نقل موديل 2023 و842 سيارة موديل 2024.