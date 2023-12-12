تعرف على عقوبة المتهم بإكراه شخص على الشهادة الزور أمام المحكمة.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أوضح قانون العقوبات المصرى، عقوبة المتهم بإكراه شاهد على الشهادة الزور أمام المحكمة فى أى قضية، أو إكراهه على عدم الإدلاء بشهادته، حيث نصت المادة 300 على أنه من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.

وحددت المادة 294 عقوبة الشهادت الزور، حيث نصت على أنه كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس، كما نصت المادة 295 على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

ونصت المادة 296 على أنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وأوضحت المادة 297 على أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما نصت المادة 298 على أنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشىء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.