تعرف على تفاصيل العمل في إنشاءات كورنيش البر الغربى بالأقصر × 14 معلومة

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر

، العمل فى مشروع قومى جديد فى غرب المحافظة على قدم وساق، وهو مشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربى ليكون على غرار كورنيش النيل فى شرق المحافظة، وذلك لتقديم أفضل خدمات للترويح والترفيه للمواطنين والأفواج السياحية القادمة من حول العالم للإستمتاع في شرق وغرب الأقصر.

ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى كورنيش النيل بمدينة القرنة:-

1.بدأت المحافظة بتنفيذ مشروع إنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربى

2.شمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية

3. يتم عمل الممشى على غرار ممشى أهل مصر بطول يصل إلى نحو 900 متر

4.يتم بالمشروع إنشاء متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر

5.يشمل المشروع إقامة ساحات انتظار للسيارات ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية

6.تراعى أعمال الكورنيش الجديد الهوية البصرية للمحافظة إمتزاجاً بالحضارة القديمة مع موازاة كورنيش النيل بالبر الغربى بكورنيش النيل بالبر الشرقى

7.سيتم إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 مترا

8. يجري تطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر

9. سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية

10. سيتم بالمشروع عمل أرضيات بمسطح 21500 م2 وتتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال

11.سيتم إنشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر

12. المشروع يشمل إنشاء عدد 80 مقعدا معدنيا بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش

13.الأعمال تشمل مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي 4400 متر مسطح

14. سيتم بالمشروع إقامة زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة