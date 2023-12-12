تعرف على أول كورال غنائي من الفتيات والأطفال لأغانى الفولكلور الشرقاوى.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

نجح فريق كورال الفتيات والأطفال بمركز شباب صفط الحنة بمحافظة الشرقية، في جذب الأنظار آلية وأثنى الجميع على الأداء المتميز للعضوات من صاحبات المواهب الصاعدة على الرغم من صغر سنهم، إلا أن هن حققنا الصدارة في الغناء بعدد من المسابقات من بينها أغنية "قرب وعدى على صفط الحنة ويشوف و اتملي منا" و أغنية " انا من غزة " و اغاني وطنية أخرى .

ويقول مصطفى الخطيب مؤسس الكورال، والمشرف العام على أنشطة مركز شباب صفط الحنة التابعة لمركز أبوحماد، لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تأسيس كورال أطفال، جاءت نتيجة مبادرة أطلقها مجلس الإدارة العام الماضي برئاسة وليد درويش، للبحث عن المواهب في أكثر من مجال لضمهم لمركز الشباب ورعاية الموهبة، بالفعل قمنا بالذهاب بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالقرية والقرى المجاورة، للبحث عن موهوبين في الثقافة والرياضة والفنون، بالفعل نجحنا في تأسيس أكثر من فرقة متميزة.

مضيفا: قمنا بتكوين الكورال بعدد 100 فتاة من مختلف المراحل التعليمية، من اللاتي يتميزن بالصوت الجيد، وخضوعا الفتيات لتدريبات مكثفة الصوت والأداء، وشاركنا في العديد من الحفلات الرسمية والاجتماعية في مركز ابوحماد وعلى مستوى المحافظة، حيث أبهروا الجميع بأدائهن المتميز.

ووأضح أن خمس من العضوات سبق وشاركنا في مسابقات الغناء الفردي التابعة لمديرية الشباب و حصدنا المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

ويكمل اشرف يوسف مايسترو فرقة الموسيقى العربية والمسئول عن تدريب الكورال، أنه يقوم بتدريب العضوات، يوجد بينهن مواهب جيدة ومميزة، كما نجحنا في تنمية الموهبة لدى بعضهن، والكورال يؤدي الاغاني الوطنية والاجتماعية عن حب الوطن والاسرة، وهي القوة الناعمة من خلال خلق جيل واع بحب الوطن، لافتا ان جميع الحفلات التي سبق وشارك فيها، اثنى الجميع على ادائهن المميز وأصوات الصاعدة للعضوات.

وتشير الطالبة نيرة صلاح محمد بالصف الثالث الاعدادي، ان الكورال هو الذي اكتشف موهبتي بالغناء، وساعدني على تنمية الموهبة من خلال التدريبات على معرفة المايسترو أشرف ومصطفي الخطيب واسيا مشرفة الانشطة، كما شجعوني على مشاركة في مسابقة مديرية الشباب للأصوات الحسنة وحصلت على مركز أول.

وتقول نور أحمد علي بالصف الثاني الثانوي الازهري، انها ترشحت للكورال بسبب صوتي الجيد، وخضعت لتدريب مع زميلاتي ثلاث حصص بالاسبوع مما اثقل موهبتي، وكذلك نور محمود بالصف الثالث الاعدادي، المعهد رشحني لموهبتي في الإنشاد الديني، بالفعل استفدت الكثير التدريبات التي أخذتها بالكورال، وتضيف إليها الطالبة حنين انها بالفرقة تعملت الطبقات الصوتية والمحافظة على قوة الصوت وكيفية الأداء.



٥ فتيات مواهب كورال صفط الحنة



المايسترو اشرف يوسف



حنين موهبة بالكورال



كورال اطفال صفط الحنة



كورال مركز شباب صفط الحنة



نور احد مواهب كورال اطفال



نور موهبة في الكورال



نيرة موهبة في الكورال