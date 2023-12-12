تعرف على أسماك البحر الأحمر الشتوية من داخل حلقة السمك في الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد حلقة سمك مدينة الغردقة، أكبر أسواق بيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر، حالة من الرواج فى حركة البيع والشراء، وكذلك حركة وصول الوفود السياحية المختلفة لمدينة الغردقة، والتى تضمن زيارة الحلقة ضمن رحلة جولة البلد بها.

من جانبه، قال محمد عادل، بائع أسماك فى مدينة الغردقة، إن حركة البيع والشراء جيده فى الأوقات الحالية، حيث يقبل الكثير من اهالى الغردقة على شراء الأسماك فى الشتاء أكثر من الصيف، وأن الموسم الحالى موسم أسماك البياض والكلمارى والأخطبوط وكذلك أسماك أخرى مختلفة مثل الفسفوريات الجمبرى، الاستكوزا، كابوريا.

وأضاف بائع أسماك حلقة السمك فى الغردقة، أن هناك الكثير من السياح الأجانب الذين يصلون إلى مدينة الغردقة ويقومون بزيارة الحلقة يقومون بشراء الاسماك الفسفورية مثل الجمبرى، الاستكوزا، الكابوريا، مؤكدا على أن يتم تجهيزها داخل مطابخ الحلقة قبل انتهاء جولتهم بها.

وتابع أن الكثير من السياح الأجانب يعجب بأشكال الأسماك والوانها ويلتقط صور لها، ويلتقط لنفسه صور مع الأسماك الضخمة وذات الأشكال المختلفة، وأن الكثير ايضا من السياح يقوم بشراء الأسماك المختلفة الفسفورية مثل الجمبرى والاستكوزا والكابوريا، والكلمارى، وهى اسماك فسفورية وسريعة التجهيز.

وكشف أن من ضمن الأسماك التى يتم بيعها بالطلب والمتواجدة فى التوقيت الحالى داخل الحلقة سمكة الناجل الحر أفضل أنواع الأسماك بلا مقارن وهو الأغلى سعرا بين الأسماك ويطلق عليه فاكهة البحر وكذلك ضأن البحر الأحمر، ويصل وزن سمكة الناجل الحر إلى أوزان كبيرة أقلها 10 كيلو للسمكة.

وأضاف أن سمكة الناجل يكثر الطلب عليها فى السعودية أكثر من مصر ومرغوبة هناك حيث يتم تصديرها من الغردقة إلى سوق الدمام بكميات كبيرة وهى سمكة معروفة هناك وخاصة فى المناطق الساحلية مثل ينبع البحر واملج.

وتابع أن الناجل الحر يتم تكميم خياشيمه حتى لا يفسد فى وقت أسرع لأنها تعتبر من الأسماك التى تطلب درجة حرارة معينة خاصة فى عملية البيع والشراء والعرض، مؤكدا على أن سمكة الناجل الحر تعتبر افضل من الاسماك الفسفورية من حيث القيمة الغذائية، لذلك أطلق عليها ضانى البحر.

كما أوضح أن سمكة الناجل الحر يتم صيدها من المياه العميقة بمناطق الغردقة والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، ومرعاها الأكثر تواجدا فيه هو شواطئ مرسى علم وكذلك شواطئ حلايب وشلاتين حيث يتم صيدها من أعماق بعيدة.



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اسماك-حلقة-الغردقة-



سمكة-الناجل-ضانى-البحر-الأحمر-



اسماك-البحر-الأحمر-المختلفة-



اسماك-البياض-بالبحر-الأحمر-



جمبري-البحر-الأحمر-