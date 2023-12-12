تزايد أعداد الناخبين أمام لجان الجمالية بالقاهرة قبل سويعات من غلق اللجان

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

تزايدت أعداد الناخبين بشكل كبير أمام لجنة المغتربين في مدرسة الفردوس بالدراسة ولجنة مدرسة الحسين الإعدادية بالدراسة قبل سويعات قليلة من غلق صناديق الاقتراع في آخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم السيد عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

واصطف الناخبين في طوابير أمام اللجان في انتظار الإدلاء بأصواتهم واستغلال حقهم الدستورى والسياسى فى اختيار رئيس جمهورية للبلاد خلال الست أعوام المقبلة.



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