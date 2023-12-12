اليوم السابع
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تزايد أعداد الناخبين أمام لجان الجمالية بالقاهرة قبل سويعات من غلق اللجان

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:29 م
تزايد أعداد الناخبين أمام لجان الجمالية بالقاهرة قبل سويعات من غلق اللجان لجان الجمالية اليوم
كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

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تزايدت أعداد الناخبين بشكل كبير أمام لجنة المغتربين في مدرسة الفردوس بالدراسة ولجنة مدرسة الحسين الإعدادية بالدراسة قبل سويعات قليلة من غلق صناديق الاقتراع في آخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم السيد عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 
واصطف الناخبين في طوابير أمام اللجان في انتظار الإدلاء بأصواتهم واستغلال حقهم الدستورى والسياسى فى اختيار رئيس جمهورية للبلاد خلال الست أعوام المقبلة.
 
لجان الجمالية اليوم
لجان الجمالية اليوم
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

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الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

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معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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