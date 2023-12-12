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"تحيا مصر".. مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:09 م
"تحيا مصر".. مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب.. صور جانب من المسيرات
الشرقية- إيمان مهنى

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شهدت شوارع مدينة الزقازيق، مسيرات حاشدة، تقدمها الشباب والسيدات من مختلف الأعمار، حاملين الأعلام المصرية، أطلقوا الهتافات من بينها " تحيا مصر"، ذلك تعبيرا عن الدور الإيجابى الذين قدمه الناخبين خلال اليومين الماضيين، توافدهم على اللجان، كما وجهوا الدعوة للباقين بضرورة المشاركة.

وشارك فى المسيرة رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة،و قيادات شعيبة وحزبيهم، بينهم حزب مستقبل وطن.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

 

تحيا مصر مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب (1)
تحيا مصر مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب (1)

 

تحيا مصر مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب (2)
تحيا مصر مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب (2)

 

تحيا مصر مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب (3)
تحيا مصر مسيرات حاشدة بالأعلام بالزقازيق يتقدمها الشباب (3)

 







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