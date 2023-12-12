تجنب تناول السكر ليلا يساعد على إنقاص وزنك.. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

الرغبة في تحقيق إنقاص الوزن أمر يهم الكثير من الأشخاص، لأن الحصول على وزن مثالى يحتاج إلى الكثير من الوقت والصبر والالتزام بكميات ومواعيد الوجبات، ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشارى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، أن تناول الأكلات التي تحتوى على سكر في وقت متأخر من اليوم قد يعمل على تخزين الدهون بالجسم، ما قد يتسبب في زيادة الوزن بسبب تأثيره على مستويات الأنسولين بالجسم وتخزين الطاقة.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، إلى أنه عند تناول أى أكلات تحتوى على سكر يقوم الجسم بإطلاق هرمون الأنسولين للتعامل مع كميات السكر التي دخلت الجسم، وهرمون الأنسولين هو هرمون يخزن ويكون دهونا ولا يساعد على الحرق.

وأضافت، أنه عند تناول أطعمة سكرية، يفرز الجسم هرمون الأنسولين الذى يساعد على بناء الدهون، وإذا اقترن تناول السكر بعد تناول وجبة مقلية مثلا أو دسمة، مع إفراز الأنسولين يقوم الجسم بتخرين كل الدهون التي حصل عليها من الطعام.

وأوضحت،أن نسب معدلات الحرق فى الجسم تنخفض للغاية فى الليل، لذا فإن تناول السكريات ليلا بجانب إفراز الأنسولين مع حرق بطىء في الجسم، مما يزيد من فرص زيادة الوزن، وأشارت استشارى التغذية إلى أنه يمكن التغلب على هذا الأمر باتباع نظام الصيام المتقطع الذى نمنع فيه الأكل 16 ساعة ليلا وقت ما يكون مستوى الحرق بالجسم منخفض وتناول الطعام صباحا مع تقليل السكر، مما يزيد من معدل الحرق بالجسم.