تجمع طلاب المدينة الجامعية بجامعة حلوان للمشاركة فى انتخابات الرئاسة.. صور

محمد صبحى

تجمع اليوم الثلاثاء العديد من طلاب المدينة الجامعية بجامعة حلوان، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، للتوجه إلى مدرسة محمد محجوب بمجمع المدارس بركن فاروق، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بحرص الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري والوطني في الانتخابات، مشيدًا بوعيهم وحثهم الوطني وإصرارهم على المشاركة الإيجابية طوال أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة، مرددين هتافات وطنية أثناء توجههم إلى لجان الاقتراع منها "انزل شارك.. صوتك أمانة"، لتؤكد هذه المشاركة الواسعة وعي الشعب المصري وترابطه في هذا العرس الديمقراطي.