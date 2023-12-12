تأهل 75 طالبًا بالمدارس الفنية للمرحلة النهائية بالمسابقة الوطنية للمهارات

محمود طه حسين

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، انتهاء تصفيات المرحلة الأولى للمسابقة الوطنية للمهارات ، والتى شارك فيها 1550 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس التعليم الفني بالجمهورية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ومشروع دعم التشغيل GIZ.

وأوضح أن المسابقة الوطنية تمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن مستشار نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور تامر نجم الدين المدير العام للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى أن نتائج تصفيات المرحلة الأولى للمسابقة الوطنية للمهارات الدولية أسفرت عن تأهل 75 طالبًا وطالبة إلى المرحلة النهائية، والتى ستقام في الفترة من الخميس21 إلى السبت 23 ديسمبر 2023، وسيتم خلالها عمل معسكر مغلق للطلاب الفائزين استعدادًا للتصفيات النهائية، والتي ستتضمن اختبارات عملية فقط، وذلك بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، موضحا أنه يجب على الطلاب الالتزام بوجود الزي العملي معهم، والتجمع في اليوم الأول بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وسيتم الاتصال بجميع الطلاب الفائزين لإبلاغهم بالتفاصيل اللازمة.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية على عقد مثل هذه المسابقات والأنشطة بهدف تحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والابتكارية في المجالات المختلفة المرتبطة بسوق العمل.