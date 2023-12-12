اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: التعديلات الدستورية فى 2020 كانت ضرورية لحماية حقوق المواطنين

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:12 م
بوتين: التعديلات الدستورية فى 2020 كانت ضرورية لحماية حقوق المواطنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2020 كانت ضرورية وتأتي في سياق المهام الرئيسية للدستور لحماية حقوق ومصالح المواطنين.


وقال بوتين ، خلال لقاء مع قضاة المحكمة الدستورية بمناسبة عيد الدستور الروسي الذي يحل اليوم :"إن الشيء الأساسي في الدستور، هو بالطبع حماية حقوق وحرية ومصالح مواطنينا" .. مضيفا : " أن الدستور نص حي، لذلك قبل سنتين تم اعتماد التعديلات في ظل ظروف جديدة، والتي كانت ضرورية أيضا، نظرا للوضع المتغير بسرعة داخل البلاد ومن حولنا".


يُذكر أن التعديلات الدستورية لعام 2020 ، سمحت للرئيس بوتين أن يستمر في الحكم حتى عام 2036 ، والترشح لأعلى منصب في البلاد دون أي قيد بمدد الولاية الرئاسية.


وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا وهي : دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها. 


وأعلن بوتين يوم الجمعة الماضي ، للجنود الروس الذين قاتلوا في أوكرانيا ، أنه سيترشح مجددا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أيام 15 و16 17 مارس 2024.


ومن المتوقع أن يفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة ؛ بعدما عمل خلال أكثر من عقدين في سدة الحكم.







روسيا

فلاديمير بوتين

التعديلات الدستورية فى روسيا

عيد الدستور الروسي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة