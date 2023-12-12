بوتين: التعديلات الدستورية فى 2020 كانت ضرورية لحماية حقوق المواطنين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2020 كانت ضرورية وتأتي في سياق المهام الرئيسية للدستور لحماية حقوق ومصالح المواطنين.



وقال بوتين ، خلال لقاء مع قضاة المحكمة الدستورية بمناسبة عيد الدستور الروسي الذي يحل اليوم :"إن الشيء الأساسي في الدستور، هو بالطبع حماية حقوق وحرية ومصالح مواطنينا" .. مضيفا : " أن الدستور نص حي، لذلك قبل سنتين تم اعتماد التعديلات في ظل ظروف جديدة، والتي كانت ضرورية أيضا، نظرا للوضع المتغير بسرعة داخل البلاد ومن حولنا".



يُذكر أن التعديلات الدستورية لعام 2020 ، سمحت للرئيس بوتين أن يستمر في الحكم حتى عام 2036 ، والترشح لأعلى منصب في البلاد دون أي قيد بمدد الولاية الرئاسية.



وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا وهي : دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها.



وأعلن بوتين يوم الجمعة الماضي ، للجنود الروس الذين قاتلوا في أوكرانيا ، أنه سيترشح مجددا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أيام 15 و16 17 مارس 2024.



ومن المتوقع أن يفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة ؛ بعدما عمل خلال أكثر من عقدين في سدة الحكم.