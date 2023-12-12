بهجة الأطفال وأصابعهم بلون الحبر الوردى تزين المشهد الانتخابى بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

في مشهد مبهج وبالابتسامات البريئة، زين الاطفال بمحافظة الفيوم، المشهد الانتخابي ، حيث تواجد الاطفال بصحبة والديهم أمام اللجان وداخلها، وفي مشهد من المودة سمح لهم المستشارون داخل اللجان الانتخابية يغمس أصابعهم في الحبر السري فخرجوا من اللجان مبتهجين، رافعين أناملهم الصغيرة التي عمرها بلون الحبر الوري ومشيرين بعلامات النصر.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(1)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(2)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(3)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(4)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(5)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(6)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(7)



بهجة-الاطفال-وأصابعهن-بلون-الحبر-الوردي-تزين-المشهد-الانتخابي-بالفيوم-(8)