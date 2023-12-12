بمشاركة آلاف الطلاب.. رئيس جامعة بنى سويف يقود مسيرة للمشاركة بالانتخابات.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مسيرة طلابية حاشدة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية تحت شعار " انزل شارك.. صوتك أمانة"، وبصحبة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وآلاف الطلاب، حيث انطلقت المسيرة من حرم الجامعة مروراً بشارع صلاح سالم بهدف المشاركة الإيجابية، ودعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ورفعت حشود جامعة بني سويف من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين ، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة " تحيا مصر". احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن ويعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ مصر.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن ، أن الجامعة بطلابها وقياداتها تشارك في المسيرة لدعوة المواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وتوصيل صورة مشرفة للعالم كلة عن وعى الشعب المصري، وتأكد علي المشاركة الانتخابية لما لها من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الفرد والمجتمع، وتنمى الشعور بقيمة الوطن وتزيد من الوعي والانتماء الوطني وتزيد من صلابة المجتمع، بالإضافة إلى أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن.

وأضاف أن المسيرة عبرت عن مدى الوعى الاجتماعي والثقافي والسياسي لدي شباب الجامعة، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع، للمشاركة في صنع القرار في مناخ من الديمقراطية الكاملة.

وأشار إلى أن الجامعة نظمت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية العديد من الندوات التوعوية لحث منسوبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.