بلومبرج الأمريكية تبرز مشاركة العرسان الجدد فى انتخابات الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على مشاركة العرسان الجدد فى انتخابات الرئاسة المصرية، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم بملابس الزفاف.

وقالت الوكالة فى تقرير لها إن المتزوجين الجدد فى مصر وجدوا طريقة جديدة لاختتام احتفالات زواجهم، بالوصول إلى مراكز الاقتراع مرتدين ملابس الزفاف، البدل والفساتين، للإدلاء بأصواتهم.

وقالت الوكالة إن صور غمس العرسان الجدد لأصابعهم فى الحبر الفسورى فى مراكز الاقتراع جذبت الانتباه، مشيرة إلى وصف البعض له بأن حول الفرحة إلى فرحتين، فرحة الزفاف وفرحة التصويت.

وتحدثت الوكالة عن مشاركة عبد الرحيم فوزى من محافظة الأقصر وعروسه بالتصويت فى الانتخابات فى يوم زفافهم وقيامهم بأداء واجبهم الوطنى أيضا.

ويسدل الستار على تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 12 ديسمبرفي تمام الساعه التاسعة مساء، بعد 3 أيام شهدت إقبالا ضخما من جموع المصريين للتصويت فى انتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المنافسة بين 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.