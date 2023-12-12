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بعلم مصر.. مشاركة شبابية أمام مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بمصر القديمة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:52 ص
بعلم مصر.. مشاركة شبابية أمام مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بمصر القديمة المشاركة فى الانتخابات
كتب : محمد سعودي

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توافد الناخبين على لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث، وكان معظمهم من الشباب، حيث رفع بعضهم علم مصر ولافتات لحزب مستقبل وطن.
 
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وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 

 







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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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