بعلامة النصر.. عمال مغتربون بمصر القديمة يشاركون فى انتخابات الرئاسة 2024

كتب محمد سعودى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" فى مصر القديمة عددا من العمال المغتربين المتوجهين إلى لجانهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستوري، ظهر اليوم الثلاثاء، ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأبدى العمال عن سعادتهم البالغة خلال توجهم إلى اللجان الانتخابية، فيما أشار بعضهم بعلامة النصر، لافتين إلى أنهم يتوجهون إلى إحدى لجان المغتربين فى منطقة الزهراء بمصر القديمة.



عامل مغترب يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية



عمال مغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات بمصر القديمة

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



عامل يرفع علامة النصر بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات



فرحة العمال بعد الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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