ومن جانبهم، واصل رجال الشرطة انتشارهم المكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن اليوم الثاني من أيام الاقتراع الثلاثة في الانتخابات الرئاسية أمس، كان قد شهد تواجدا مكثفا من قبل الناخبين؛ حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، أن نسبة التصويت تجاوزت ال45% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، لافتة إلى نفاذ بطاقات التصويت بعدد من اللجان الانتخابية جراء كثافة الناخبين، وهو ما اضطر الهيئة إلى تدعيمها بالمزيد من البطاقات.